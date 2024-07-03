Трагедія сталася у селі Чумальово Тячівського району

Трагедія сталася ввечері 2 липня у селі Чумальово Тячівського району. У ставку втопився 21-річний місцевий мешканець. Поліція відкрила кримінальну справу з поміткою «нещасний випадок».

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області 3 липня, тіло хлопця виявили у ставку на вулиці Озерній у Чумальові напередодні о 16:50.

«О 20:23 тіло людини вилучено з водойми та передано працівникам поліції. Для проведення пошуків залучалось водолазно-рятувальне відділення – м. Хуст Аварійно-рятувального загону спецпризначення», – зазначили у ДСНС.

Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан розповіла ZAXID.NET, що правоохоронці відкрили провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».