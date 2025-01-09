Суд врахував посередню характеристику обвинуваченого та повторне вчинення ним злочину

Мукачівський міськрайонний суд визнав старшого солдата Степана Т. винним у самовільному залишені військової частини в умовах воєнного стану. За те, що двічі втікав зі служби, уродженцю села Череївці Мукачівського району призначили 5 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку, який винесли 4 січня, Степан Т. два рази без дозволу командування та поважних причин залишав військову частину. Його не було на службі у період з 9 лютого по 2 березня. Він сам прийшов у розташування запасної роти та за два тижні знову залишив частину і не з’являвся до 15 травня 2023 року.

Під час судового засідання старший солдат визнав свою вину і розкаявся у вчиненому. Суд також врахував посередню характеристику обвинуваченого та повторне вчинення ним злочину.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Володимир Носов визнав Степана Т. винним у самовільному залишені військової частини в умовах воєнного стану і призначив йому 5 років позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.