На вирок можуть подати апеляцію

Мукачівський міськрайонний суд визнав винним сержанта Георгія Л. у самовільному залишенні військової частини. За понад піврічну відсутність на місці служби закарпатцеві присудили 5 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 24 червня, уродженець села Неліпино Мукачівського району є командиром відділення роти охорони у званні «сержант». 17 вересня 2023 року він самовільно залишив військову частину і не з’являвся на службі до 29 квітня 2024 року.

Під час судового засідання Георгій Л. сказав, що протягом цього часу був вдома і щиро розкаявся у вчиненому. Суд врахував, що обвинувачений не був раніше судимим, не перебуває на обліку у нарколога та психіатра, а за місцем проживання характеризується позитивно.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Сергій Камінський визнав закарпатця винним у самовільному залишенні військової частини без поважних причин, вчинене в умовах воєнного стану і присудив йому 5 років ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.