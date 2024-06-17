ДТП сталася у селі Сімер Ужгородського району

Вранці 17 червня у селі Сімер Ужгородського району з’їхав у кювет і перекинувся рейсовий автобус «Ужгород – Тур’я Бистра». Внаслідок ДТП постраждали 11 пасажирів, трьох з них госпіталізували.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, за кермом автобуса IVAN був 69-річний водій. По дорозі з Полянської Гути в Ужгород, у селі Сімер, чоловік не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус з’їхав у кювет і перекинувся на бік.

«Внаслідок аварії за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса. Травми зафіксовано у трьох із них – 46-річної та 60-річної жінок, а також 17-річної дівчини», – інформують у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає від 51 до 85 тис. грн штрафу або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.