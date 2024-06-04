Водій Mercedes Sprinter збив 61-річного місцевого жителя і втік з місця аварії

Свалявський районний суд визнав винним водія автобуса Mercedes Sprinter Іллю Шеверу у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. 44-річному мукачівцю, який на смерть збив 61-річного мешканця Сваляви і втік з місця ДТП, призначили 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання замінили на 3 роки іспитового.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 28 травня, 15 лютого Ілля Шевера висадив у Сваляві пасажира, і, порушивши правила дорожнього руху, збив його. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП.

Під час засідання обвинувачений визнав свою вину, розкаявся у вчиненому і попросив суд затвердити угоду про визнання винуватості.

Угоду уклали 15 травня. Як наслідок, суддя Едіта Вінер визнала Іллю Шеверю винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначила йому 5 років позбавлення волі. Реальний термін покарання замінили на 3 роки іспитового. Засуджений має сплатити 6 тис. грн за проведення експертиз.

Нагадаємо, ввечері 15 лютого у Сваляві водій Mercedes Sprinter збив 61-річного місцевого жителя і втік з місця аварії. Від отриманих травм свалявець помер, а водія розшукали і затримали у Мукачеві.