Щоб змусити чоловіка віддати ключі, патрульний вийняв із кобури травматичний пістолет і вдарив ним потерпілого в обличчя

Свалявський районний суд визнав винним інспектора Управління патрульної поліції Києва Руслана Куліша у примушуванні до виконання цивільно-правових зобов'язань. За побиття пістолетом водія, щоб змусити його віддати свою автівку товаришу правоохоронця, патрульному присудили 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 9 жовтня, у травні 2024 року Руслан Куліш з товаришем силою відібрали у водія Audi А-6 на польській реєстрації. Щоб змусити чоловіка віддати ключі та документи на авто, патрульний вийняв із кобури травматичний пістолет «Форт-12Р» і вдарив ним потерпілого у голову та обличчя.

За кілька годин працівники Управління патрульної поліції у Закарпатській області зупинили нападників поблизу кафе «Шашлична» у Мукачівському районі.

Під час судового засідання Руслан Куліш уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, а потерпілий заявив, що не має претензій до обвинуваченого. Як наслідок, суддя визнав інспектора патрульної поліції Києва винним у примушуванні до виконання цивільно-правових зобов’язань і призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.