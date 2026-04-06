Організатори схеми завищували вартість матеріалів, необхідних для видобутку газу

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки та Офісом генерального прокурора викрили масштабну корупційну схему у сфері видобутку природного газу. Про це СБУ повідомила у понеділок, 6 квітня.

За даними слідства, протиправний механізм, який завдав державі збитків на понад 295 млн грн, діяв в«Укргазвидобуванні». До організації схеми причетні посадовці держкомпанії разом із пов’язаними підприємцями. Вони налагодили механізм привласнення грошей під час проведення закупівель.

Слідство з’ясувало, що підконтрольні фігурантам компанії закуповували хімічні домішки та інші матеріали у виробників за ринковими цінами, після чого перепродавали їх «Укргазвидобуванню» із завищенням вартості у два-три рази. Отриманий прибуток учасники схеми розподіляли між собою. Згідно з висновками судово-економічної експертизи, такі дії спричинили багатомільйонні збитки державному підприємству.

Наразі про підозру повідомили керівнику приватної компанії та службовцю «Укргазвидобування», яка відповідала за організацію тендерних закупівель. Їм інкримінують привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі тривають заходи для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних.

