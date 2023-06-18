Водночас подвір'я та ділянки колаборантів не мінують

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя російські окупанти розпочали мінування приватних ділянок тих українців, які відмовилися від паспортів Росії. Водночас ділянки колаборантів на ТОТ не заміновують, повідомили у прес-службі Генерального штабу у неділю, 18 червня.

За даними Генштабу, росіяни почали мінувати приватні земельні ділянки людей, які не погодилися взяти російський паспорт та змогли виїхати на підконтрольну Україні територію. Зокрема йдеться про частину Запорізької області, яка перебуває під окупацією.

«У селищі Покровське Запорізької області інженерні підрозділи російських військ розмінують приватні земельні ділянки місцевих мешканців, які відмовилися отримати російський паспорт та виїхали на підконтрольну Україні територію. Однак сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів розмінуванню не підлягає», – повідомили у прес-службі Генштабу.

Нагадаємо, внаслідок підриву Каховської ГЕС у Дніпрі вибухають міни російських окупантів, які вимило водою. На тлі цього в Одесі заборонили купатися на пляжах – через мінний ризик та забруднення води внаслідок техногенної катастрофи усі пляжі визнали непридатними.