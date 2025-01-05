Начальник штабу батальйону «Шторм.Осетія» Сергій Мельников

Українські аеророзвідники ліквідували начальника штабу батальйону окупантів «Шторм.Осетія» Сергія Мельникова та його водія. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки в неділю, 5 січня.

Як розповіли бійці ГУР, спецоперація відбулась на трасі Василівка – Токмак ще 29 грудня 2024 року. Воїни з дрона атакували автомобіль начальника штабу батальйону «Шторм.Осетія», що є штурмовим підрозділом в складі 429-го мотострілецького полку Збройних сил Росії, Сергія «Кама» Мельникова та його водія.



«Розвідники Департаменту активних дій ГУР МО здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графіки пересування начальника штабу батальйону російських терористичних сил на тимчасово окупованій території Запорізької області. Завдяки цим даним аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка загарбників», – зазначили в ГУР.



У ході операції оператори дронів спочатку налякали водія автомобіля УАЗ «Патріот», в якому перебував Мельников. Від страху російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, після чого воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове скло.

Раніше ZAXID.NET писав, що 4 січня на окупованій Донеччині дрон атакував авто з російськими пропагандистами. Унаслідок атаки загинув позаштатний кореспондент російського пропагандистського видання «Известия» Олександр Мартем’янов. Окрім цього, поранення отримали ще п’ятеро російських медійників.