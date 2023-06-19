Айвенго Тєхов пішов на війну добровольцем

Під час боїв за П’ятихатки на Запоріжжі військові ЗСУ ліквідували заступника командира незаконного добровольчого батальйону «Шторм. Осетія» Айвенго Тєхова. Разом із ним знищили й частину особового складу батальйону.

Про загибель на війні Айвенго Тєхова 19 червня повідомило міністерство культури самопроголошеної Південно Осетії, передає «Радіо Свобода». За даними порталу Russian War Criminals, що збирає дані про російських військових, які беруть участь у війні, 31-річний Айвенго Тєхов пішов на війну добровольцем, загинув 18 травня в районі П’ятихаток у Запорізькій області. Відомо, що він разом із підрозділом потрапив у оточення.

Місцеві медіа повідомляють, що разом із заступником командира ЗСУ більшою частиною особового складу ліквідували й сам батальйон.

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що українські військові звільнили село П'ятихатки на Запоріжжі. На таврійському напрямку українські військові прорвали лінію оборони росіян і просунулись вглиб окупованої території до 7 км.