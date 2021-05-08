На Золочівщині через пожежу у власному будинку загинула 87-річна жінка
Зранку 7 травня в селі Черниця Золочівського району в приватному дерев’яному будинку трапилася пожежа, у результаті якої загинула його власниця, 87-річна жінка.
Як повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини, повідомлення про пожежу в дерев’яному будинку, критому шифером, площею 40 кв. м надійшло до рятувальників о 6:46. На місці пожежники виявили обгоріле тіло власниці будинку 1933 р. н. без ознак життя.
Пожежу локалізували о 07:26 та повністю ліквідували о 07:33. Вогонь знищив кухню та перекриття, а також особисті речі на площі 12 кв. м, дві будівлі вдалося врятувати. До ліквідації пожежі залучили трьох пожежників та спецавтомобіль.
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ZAXID.NET