Зранку 7 травня в селі Черниця Золочівського району в приватному дерев’яному будинку трапилася пожежа, у результаті якої загинула його власниця, 87-річна жінка.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини, повідомлення про пожежу в дерев’яному будинку, критому шифером, площею 40 кв. м надійшло до рятувальників о 6:46. На місці пожежники виявили обгоріле тіло власниці будинку 1933 р. н. без ознак життя.

Пожежу локалізували о 07:26 та повністю ліквідували о 07:33. Вогонь знищив кухню та перекриття, а також особисті речі на площі 12 кв. м, дві будівлі вдалося врятувати. До ліквідації пожежі залучили трьох пожежників та спецавтомобіль.