За документами квартири були готові до заселення, однак з’ясувалося, що будинок не підключили до комунікаційних мереж

До Вищого антикорупційного суду скерували обвинувачення стосовно п’ятьох осіб, які організували закупівлю непридатних для проживання квартир для військовослужбовців Національної гвардії.

Як повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро, серед обвинувачених: начальник управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії, директор ТОВ-переможця конкурсу, адвокат, представник директора ТОВ, бенефіціар ТОВ, начальник фінансового відділу управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії.

За даними слідства, державним бюджетом України на 2017 рік передбачалося понад 85,94 млн грн на придбання житла для військовослужбовців НГУ.

«Дізнавшись про це, у бенефіціарного власника низки юридичних осіб виник злочинний задум із заволодіння коштами Нацгвардії. До його реалізації він залучив службових осіб НГУ, членів конкурсної комісії з придбання житла для військовослужбовців, та підконтрольні йому комерційні компанії», — йдеться в повідомленні.

Учасники групи забезпечили участь підконтрольного ТОВ у конкурсі з придбання житла, створивши хибне уявлення членів конкурсної комісії, не залучених до вчинення злочину, про відповідність заявлених квартир умовам конкурсу.

«Представники комерційного підприємства у змові з членами тендерного комітету Національної гвардії України уклали договір купівлі - продажу квартир в м. Буча. Попри те, що у документах зазначалося, що квартири готові до заселення родин військовослужбовців, з’ясувалося, що будинок взагалі не підключено до комунікаційних мереж. Представники ж Нацгвардії цього не побачили», — уточнили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Після перемоги ТОВ у конкурсі, НГУ уклала договори про придбання квартир, попри те, що житло не відповідало вимогам.

«На підставі договорів та актів приймання-передачі квартир у 2017 році на рахунок ТОВ НГУ перерахувала понад 17,3 млн грн бюджетних коштів. Зазначена сума, відповідно до висновків експертиз, становить розмір завданих держбюджету збитків», — додали у НАБУ.

Розслідування тривало із лютого 2020.