Набув чинності закон про штрафи за незаконне використання символів Нацполіції

Норми про штрафи почнуть діяти через півроку

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 11:47850

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Набув чинності закон про штрафи за незаконне використання символів Нацполіції
фото ілюстративне
У травні 2019-го, почнуть діяти штрафи за порушення при використанні ознак належності до поліції

В Україні набув чинності закон № 2584-VIII, який запровадить штрафи за незаконне використання назви і символів Національної поліції. Вчора документ опублікували в офіційному парламентському виданні «Голос України».

Згідно із законом, ознаки належності до поліції - це символіка поліції, однострій поліцейських, спеціальні звання, відомчі відзнаки, спеціальний жетон та службове посвідчення поліцейського.

Найменування поліції або похідних від нього, в тому числі викладених іноземною мовою, а також ознак належності до поліції здійснюється виключно поліцією або ж за рішенням керівника поліції.

Через півроку, у травні 2019-го, почнуть діяти штрафи за порушення при використанні ознак належності до поліції.

Незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції, зокрема викладених іноземною мовою, зокрема на транспорті, тягнутиме штраф від 17 до 34 тис. грн.

Якщо найменування Нацполіція чи її ознаки на одязі, транспорті, будівлях чи бланках документів використали органи держвлади, місцевого самоврядування, юрособи чи фізичні особи-підприємці - відповідальність складатиме від 34-51 тис. грн.

Повторне порушення протягом року тягнутиме штраф для фізичних осіб - від 51 до 68 тис. грн, а для ФОП і посадовців - від 68 до 85 тис. грн.

Як інформував ZAXID.NET, Верховна Рада ухвалила цей закон на початку жовтня поточного року 233 голосами народних депутатів.

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