Начальника управління в Луцьку підозрюють у розтраті 2,3 млн грн на реконструкції кінотеатру
Чиновник безпідставно збільшив вартість обладнання у договорі з підрядником
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Правоохоронці оголосили про підозру начальнику одного з управлінь Луцької міської ради у розтраті понад 2,3 млн грн під час реконструкції колишнього кінотеатру «Батьківщина». За скоєне посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це в середу, 24 червня, повідомили у поліції та прокуратурі Волині.
За даними слідства, під час реалізації проєкту з реконструкції кінотеатру чиновник вступив у змову з підрядником та підписав договір із додатковою угодою, якою безпідставно збільшив вартість обладнання й устаткування, використаних під час будівельних робіт. Експерти оцінили завдані бюджету збитки у понад 2,3 млн грн.
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Правоохоронці не розголошують прізвища підозрюваного, проте згідно з постановою суду, йдеться про начальника управління капітального будівництва Луцької міської ради Василя Ліщука. Цю посаду він обіймає з серпня 2024 року.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крім того, 12 червня Луцький міськрайонний суд визнав Василя Ліщука винним у порушенні законодавства про закупівлі (ч. 3 ст. 164-14 КУпАП) та оштрафував на 25,5 тис. грн.
Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, масштабна реконструкція колишнього кінотеатру «Батьківщина» у Луцьку розпочалася влітку 2024 року. Будівлю переобладнали під бізнес-простір для підтримки місцевих та релокованих підприємців. Загальна вартість проєкту становила 42 млн грн, із яких 34 млн грн надали міжнародні партнери у вигляді гранту, ще 8 млн грн профінансувало місто.
Після реконструкції у приміщенні облаштували багатофункціональну залу на 300 місць, кілька конференцзалів, коворкінг, робочі місця для підприємців-початківців та інші простори для проведення навчань, зустрічей і ділових заходів.