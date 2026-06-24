Начальнику управління загрожує до 12 років тюрми

Правоохоронці оголосили про підозру начальнику одного з управлінь Луцької міської ради у розтраті понад 2,3 млн грн під час реконструкції колишнього кінотеатру «Батьківщина». За скоєне посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це в середу, 24 червня, повідомили у поліції та прокуратурі Волині.

За даними слідства, під час реалізації проєкту з реконструкції кінотеатру чиновник вступив у змову з підрядником та підписав договір із додатковою угодою, якою безпідставно збільшив вартість обладнання й устаткування, використаних під час будівельних робіт. Експерти оцінили завдані бюджету збитки у понад 2,3 млн грн.

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Правоохоронці не розголошують прізвища підозрюваного, проте згідно з постановою суду, йдеться про начальника управління капітального будівництва Луцької міської ради Василя Ліщука. Цю посаду він обіймає з серпня 2024 року.

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Крім того, 12 червня Луцький міськрайонний суд визнав Василя Ліщука винним у порушенні законодавства про закупівлі (ч. 3 ст. 164-14 КУпАП) та оштрафував на 25,5 тис. грн.