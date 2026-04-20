У Чернівецькій області звільнили начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковника Сергія Арушаняна. Це підтвердила ZAXID.NET речниця обласного військкомату Тетяна Гайдащук.

Сергія Арушаняна призначили на цю посаду лише чотири місяці тому – у грудні 2025 року. Також звільнили керівників Чернівецького міського ТЦК та СП і Чернівецького районного ТЦК та СП. Причин звільнення офіційно не назвали. Військовослужбовців направили для подальшого проходження служби в інші частини.

Колишнього військкома Сергія Арушаняна перевели у військову частину на посаду старшого офіцера відділу комплектування рядовим та сержантським складом управління персоналу штабу. У яку саме військову частину – також не зазначили.

Наразі тимчасово виконувачем обов’язки начальника Чернівецького обласного ТЦК та СП призначили полковника Сергія Потякова. Він вже очолював обласний ТЦК у 2023–2025 роках. У вересні 2025 року Сергій Потяков сам виявив бажання служити в бойовій бригаді. Тоді полковника перевели на фронт за його заявою.