Вадим Руссу очолює управління майном ЧМР з 2022 року

Національне агентство з питань запобігання корупції встановило неправдиві відомості в декларації начальника управління комунальної власності Чернівецької міської ради Вадима Руссу на суму понад 4,7 млн грн. Порушення зафіксували в деклараціях за 2023 і 2024 роки.

Під час перевірки декларації Вадима Руссу працівники НАЗК з’ясували, що у декларації за 2023 рік посадовець не зазначив кімнату в гуртожитку за адресою вул. Героїв Майдану, в якій він фактично проживав. Вадим Руссу надіслав пояснення в НАЗК, в якому відповів, що не вважав за доцільне вписувати цю нерухомість в декларацію, оскільки кімната не була за ним закріплена. Однак в НАЗК навели аргументи, що все-таки Вадим Руссу мав її декларувати. У 2024 році посадовець цю кімнату у своїй декларації вже зазначив.

Також за 2023 рік Вадим Руссу надав недостовірні дані про свої заощадження. Зокрема, він повідомив, що в нього є готівка в розмірі 146 тис. доларів. Однак спеціалісти НАЗК встановили, що це на 16,7 тис. доларів більше, аніж зазначено у декларації за 2022 рік. Проаналізувавши всі витрати, сплачені податки, НАЗК також дійшло висновку, що Вадим Руссу не міг заощадити більше, аніж 90,7 тис. доларів. Звідки взялися зайві 55 тис. доларів, підтвердити документами декларант не зміг. За даними НАЗК, у декларації за 2023 рік недостовірні відомості становлять понад 2 млн грн. Ця сума не перевищує встановлені законом рамки від 150 до 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Тож поліція має скласти на Вадима Руссу адміністративний протокол за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

А от за порушення декларування у 2024 році Вадиму Руссу вже загрожує кримінальна відповідальність. НАЗК встановило, що у декларації за 2024 рік посадовець задекларував 92 тис. доларів та 45 тис. євро. Згідно з перевіркою його заощадження, на кінець 2023 року вони не могли перевищувати 90, 7 тис. доларів. А за 2024 рік він отримав 1,3 млн грн прибутку. Водночас, згідно з документами та виписок з банку, Вадим Руссу витратив протягом року 670 тис. грн на побутові потреби, сплатив понад 120 тис. грн зборів та податків і за понад 1 млн грн придбав два автомобілі. Отже, він загалом витратив 1,8 млн грн, що перевищує його сукупну зарплатню. Звідки в нього взялася можливість заощадити 45 тис. євро – невідомо. Загалом залишок готівки у Вадима Руссу на кінець 2024 року мав би складати 77 тис. доларів. Посадовець не зміг підтвердити в декларації суму на 2,5 млн грн.

Ця сума перевищує ліміт в 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. НАЗК передало дані поліції для відкриття провадження за ч. 1 ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає штраф до 51 тис. грн або громадські роботи на термін від 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

За даними сайту Чернівецької міськради, Вадима Руссу призначили начальником управління комунальної власності Чернівецької міської ради у грудні 2022 року. Він досі перебуває на цій посаді.