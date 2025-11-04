Начальником управління капітального будівництва Нетішинської міської ради є Ярослав Петрук

Начальника управління капітального будівництва Нетішинської міської ради судитимуть за розтрату 600 тис. грн під час реконструкції будинку дитячої творчості. За скоєне посадовцю загрожує до восьми років тюрми. Про це повідомила 4 листопада Хмельницька обласна прокуратура.

За даними слідства, у вересні 2017 року посадовець уклав із товариством договір на проведення реконструкції будівлі міського центру соціальних служб. Підрядник зобов’язався переобладнати приміщення у будинок дитячої творчості за 29 млн грн.

У 2020 році начальник управління підписав недостовірні акти, в яких були завищені обсяги виконаних робіт. Вони стали підставою для незаконного перерахування 582 тис. грн на рахунки товариства.

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, начальником управління капітального будівництва Нетішинської міської ради є Ярослав Петрук. За інформацією видання «Ненька інфо», управління уклало договір із ТОВ «Атоммонтажсервіс», директором якого є Сергій Вознюк.

Посадовця вже відсторонили від займаної посади. Йому інкримінують розтрату бюджетних грошей у великих розмірах та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України). За такі злочини передбачено до восьми років позбавлення волі.