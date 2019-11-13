Начальником об'єднаної Галицької митниці призначили 39-річного Володимира Цабака

Володимир Цабак очолював інспекцію ДАБК у Львові, а нещодавно став керівником управління капітального будівництва ЛОДА

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 19:449440

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Начальником об'єднаної Галицької митниці призначили 39-річного Володимира Цабака
фото ЛМР
Володимир Цабак був керівником Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львові

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов 13 листопада підписав наказ про призначення виконувачем обов'язків керівника новоствореної Галицької митниці, яка об'єднає Івано-Франківську, Львівську та Тернопільську області, 39-річного львів'янина Володимира Цабака. Про це ZAXID.NET стало відомо зі слів джерела у Державній митній службі.

Раніше Цабак протягом кількох років очолював міську Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю. Саме під його керівництвом Інспекція ДАБК домоглась рішення про знесення незаконно збудованого будинку на вул. Личаківській. Це стало прецедентом вперше в Україні примусово знесли багатоповерховий самобуд. З 2016 до 2019 року завдяки роботі Інспекції ДАБК Львова до бюджету міста надійшло понад 27 млн грн.

Володимир Цабак у 2003 році закінчив юридичний факультет Львівського національного університету. Із 2003 року до 2016 року працював в управлінні юстиції Львівської області, згодом став керівником Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львові.

У липні 2019 року Володимира Цабака призначили в.о. директора департаменту містобудування ЛМР. У вересні 2019 року Володимир Цабаком переміг у конкурсі та став начальником управління капітального будівництва ЛОДА.

Нагадаємо, що у серпні 2019 року виконувач обов'язків голови ДФС України Денис Гутенко підписав наказ про звільнення начальника Львівської митниці Левка Прокіпчука.

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