Надзвичайники Львівщини розповіли про свої робочі будні

У вівторок, 17 вересня, в Україні відзначили День рятувальника. Свято для тих, хто без вагань іде у вогонь, невтомно розгрібає завали та за лічені секунди збирається на виклик серед ночі, влаштовують із 2008 року. Журналісти ZAXID.NET Новин завітали в обласне управління служби надзвичайних ситуацій і дізнались про робочі будні рятувальників.

Начальник караулу однієї з пожежних частин Андрій Бурак розповідає: одразу після виклику на місце події скеровують чергову бригаду. Кожен повинен за майже півхвилини одягнути форму та каску, а вже на місці події зорієнтуватись, чи потрібен кисневий балон, пояс із топірцем і пожежний рукав.

«Наприклад, каска захищає рятувальників від предметів, які можуть впасти з висоти. Так звану «буйовку», тобто куртку, ми одягаємо, щоб не забруднитись і не намочитись. Інколи беремо зі собою лом, яким можна простукувати конструкції або виламати двері», – розповідає Андрій Бурак.

Також чоловік пригадує, що йому і колегам знадобилася майже вся амуніція, коли довелось гасити пожежу в Обласній клінічній лікарні. Нагадаємо, там у листопаді минулого року виникла масштабна пожежа на горищі.

«Ми використовували топірці й кисневі апарати, адже там були дерев'яні конструкції та багато диму. Деякі наші товариші стояли біля операційної й чекали, поки лікарі закінчать там операцію. Відтак ми евакуювали пацієнтів, медперсонал», – зазначає Андрій Бурак.

Їхати на гасіння пожежі без перевірки машини рятувальники не мають права.

«Кожного ранку, коли ми на чергуванні, то перевіряємо автомобіль на укомплектованість: чи все є, чи нічого не пропало. Якщо, наприклад, щось поламане чи порвались, припустимо, боти, то ми повинні їх одразу замінити», – пояснює командир одного з пожежних відділень Максим Шемберко.

До слова, за даними обласного управління надзвичайних ситуацій Львівщини, сьогодні у Львові та області в режимі цілодобового чергування перебувають понад 1,5 тисячі надзвичайників. Така служба, як кажуть в установі, не кожному під силу.

«Люди, які не справляються, відсіюються, звільняються або йдуть від нас після того, як закінчився контракт. Залишаються ті, хто дійсно готовий віддатись цій роботі, адже вона вимагає бути присутніми на роботі 24/7», – каже речник управління ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.

Зазначимо, що в середньому щодня в місті та області фіксують із десяток викликів рятувальників. А в теплу пору їх може бути уп'ятеро більше, бо масово горять суха трава і торф. Тому навіть у своє професійне свято деякі надзвичайники – у полі.