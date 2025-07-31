Дмитро Костюк під час свого виступу у Верховній Раді

Народний депутат Дмитро Костюк оголосив про те, що виходить з партії «Слуга народу». Про це він оголосив під час виступу з трибуни Верховної Ради у четвер, 31 липня, перед голосуванням за законопроєкт про відновлення незалежності антикорупційних органів.

«Я вважаю себе членом його команди – я обраний завдяки Володимиру Зеленському. І саме тому, що мені не байдуже, я маю багато запитань до тих рішень, які нам пропонують голосувати», – сказав Костюк.

Рішення про вихід з фракції 32-річний Дмитро Костюк оголосив через ухвалення закону про фактичну ліквідацію незалежності НАБУ і САП. Цікаво, що 22 липня, Дмитро Костюк проголосував за закон, який ліквідовує самостійність НАБУ та САП.

«Я виходжу з депутатської фракції "Слуга народу". Це моя реакція на наше голосування минулого тижня. Є багато запитань до НАБУ та САП, але саме створення антикорупційної інфраструктури стало головним результатом Революції гідності», – сказав Костюк.

«Саме тому, що мені не байдуже, у мене багато запитань до тих рішень, які нам пропонують голосувати. Багато з вас були свідками того, як нещодавно, замість відповіді, я отримав, цитую: “У нас в країні двоє таких сміливих — ти і Шабунін”. Перед тим у Шабуніна провело обшуки ДБР. Очевидно, це відповідь з розряду: “Не став зайвих запитань, а то…”», – розповів нардеп.

Він наголосив, що з одного боку, підтримує президента, водночас з іншого має власні принципи.

«Я голосую за, я підтримую президента, і водночас, як виявляється, я голосую за правки людини, яка давно показала, хто вона є, проігнорувавши хвилину мовчання за Небесною сотнею. Якщо у фракції такі лідери – це не моя фракція», – сказав Костюк.

Зазначимо, 31 липня, у Верховній Раді відбудеться розгляд президентського законопроєкту, який передбачає повернення незалежності НАБУ та САП.

У 2019 році Дмитро Костюк був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом №65 у Житомирській області як безпартійний. До обрання працював журналістом-розслідувачем на телеканалі Миколи Княжицького «Еспресо».