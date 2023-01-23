Маєток Павла Халімона

Заступник керівника фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Павло Халімон у розпал повномасштабної війни Росії проти України придбав розкішний маєток вартістю понад 10 млн гривень. Журналісти-розслідувачі встановили, що вартість маєтку було занижено в кілька разів. Великий будинок із земельною ділянкою в центрі Києва офіційно було оформлено на іншу особу, проте журналісти з’ясували, що Халімон постійно проживає в цьому маєтку. Про це йдеться в журналістському розслідуванні Михайла Ткача для «Української правди», опублікованому рано-вранці в понеділок, 23 січня.

У матеріалі сказано, що сума угоди становила 10,3 млн грн, у той час як аналогічні маєтки в тому ж районі коштують 50-60 млн грн. Йдеться про великий маєток, розташований на дорогій землі на Печерських пагорбах біля ботанічного саду імені Гришка. Халімон фактично став власником елітної нерухомості влітку 2022 року, купивши її в архієрея Православної церкви України Олександра Драбинка.

Журналісти з'ясували, що нардеп за документами не є власником маєтку, а договір купівлі-продажу було оформлено на Котеленець Анастасію Миколаївну. У мережі про жінку практично немає жодної інформації, окрім тієї, що вона працювала в компанії з продажу спідньої білизни, а наприкінці 2021 року вона захищала дисертацію у Міжрегіональній академії управління персоналом. Примітно, що того ж року у її власності з'явилося 45 земельних ділянок у Чернігівській області.

Журналісти тричі приїздили до маєтку і всі ці рази переконувалися, що Халімон живе саме там. Також одного разу вони бачили на території маєтку жінку, схожу на Анастасію Котеленець, яка була з дитиною.

Халімон і Котеленець відмовилися надавати коментарі журналістам. Драбинко своєю чергою повідомив, що будинок продавав його брат через рієлтора і він не знає, хто став покупцем.

«Так, будинок дійсно продано. Продажем займався мій брат через ріелтора. Кому вони продали, я не цікавився, я ним не користувався з 2013 року, і продати довелось дійсно за значно заниженою ціною, оскільки те, що просили за нього, ніхто не давав з багатьох причин. Там навколо забудова, а те, що можна було просити 10 років тому, ніхто не давав. Отримана ціна є комерційною таємницею. А продав занадто дешево, оскільки категорично потрібні були гроші, тим паче розпочалась війна. Будинок втратив свою цінність, і навіть говорили, що взяли б його під знос ради землі. Прийшов у запущення за роки, оскільки ніхто в ньому не жив, і до того ж в ньому була пожежа. Фактично для проживання його необхідно переробляти було повністю», – сказав Драбинко.

Водночас у договорі купівлі-продажу маєтку, який журналісти отримали від своїх джерел, вказано, що покупець оглянув будинок. Недоліки або дефекти, які перешкоджали б його використанню за призначенням, на момент огляду виявлені не були.

39-річний Павло Халімон обіймає посаду заступника керівника фракції «Слуга народу» та заступника керівника парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики, він також є головою Чернігівської обласної організації партії «Слуга народу».

Павло Халімон вперше став фігурантом антикорупційних розслідувань у 2020 році. Тоді журналісти програми «Схеми» опублікували записи, на яких депутат домовляється з аграрним бізнесменом про співпрацю на вигідних умовах. Того разу бізнесмен звинуватив депутата у вимаганні задля створення сприятливих умов для ведення бізнесу.