Медяник обіймав посаду депутата з 2019 року

Народний депутат від головуючої партії «Слуга народу» В’ячеслав Медяник, який з 2019 року працював у Верховній Раді, зробив рішення про складання Мандату. Про це повідомило у середу, 21 лютого, hromadske із посиланням на джерело у парламенті. Згодом складання мандата депутата підтвердила речниця партії Юлія Палійчук.

Депутат-мажоритарник В’ячеслав Медяник, за даними ЗМІ, планував скласти мандат через серйозні проблеми зі здоров’ям. За даними ZN.ua, Медяник планував виїхати на лікування за кордон.

«Він написав заяву за власним бажанням за станом здоров'я», – підтвердила «Інтерфакс-Україна» речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.

Зазначається, що В’ячеслав Медяник виховує п’ятьох дітей, тож може вільно виїхати за кордон. До слова, родина нардепа є лідером за кількістю нерухомості серед дніпровських мажоритарників.

Пізніше на сайті Верховної Ради з’явилося повідомлення про порядок денний на 22 лютого, під час якого депутати планують розглянути заяву Медяника про складення депутатських повноважень. Так, Верховна Рада офіційно підтвердила звільнення нардепа.

36-річний уродженець Донеччини В’ячеслав Медяник був обраний депутатом до Верховної Ради у 2019 році. До того він працював помічником депутата VIII скликання Андрія Денисенка та депутата Верховної Ради VII скликання Миколи Паламарчука на громадських засадах.

Обіймає посаду заступника члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Крім того, Медяник є головою Підкомітету з питань законодавства про адміністративні правопорушення та охоронної і детективної діяльності.

У 2019 році САП відкрила провадження на Медяника за фактом його листування, в якому він обговорював, як можна «розв’язати питання» з прокурорами. Також у 2020 році нардеп задекларував подарунок в мільйон гривень.

Наприкінці 2022 року В’ячеслав Медяник голосував за скандальну містобудівну реформу, яка нівелювала вплив громадян на процеси відбудови в Україні та була на користь забудовників. Зрештою, закон так і не підписав Володимир Зеленський.