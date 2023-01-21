Прикордонники не випустили з України нардепа Вадима Столара

Нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара, який нещодавно повернувся в Україну і був присутній на засіданні парламенту 12 січня, 20 січня не випустили з України. Про це повідомив журналіст УП Михайло Ткач, з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що після відвідин Верховної Радидепутати від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович вирішили повернутись в ОАЕ та Монако. Джерела у правоохоронних органах інформують, що Ігор Абрамович з короткою зупинкою на святкування дня народження мера Харкова в Ужгороді минулого тижня повернувся до Монако.

«А от депутат Столар затримався на декілька зустрічей і вирушив на "дубайську передову" вчора. За даними джерел у правоохоронних органах ані вчора, ані сьогодні Столар так і не пройшов кордон і був вимушений повернутись до Києва. Зараз активно контактує з представниками влади. Джерела серед прикордонників кажуть, що по Столару наразі стоїть заборона на виїзд», – зазначив Михайло Ткач.

Народні депутати від забороненої партії ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович, які від початку повномасштабного вторгнення Росії проживали на Лазуровому узбережжі, нещодавно повернулись в Україну і відвідали засідання парламенту.

Столар за 6 місяців не відвідав жодного засідання Верховної Ради і мешкав на Лазуровому березі у Франції. За даними УП, Столар живе у маєтку в Ніцці. Журналісти помітили біля будинку два авто – одне зареєстроване на самого Столара, інше – на батька народного депутата.