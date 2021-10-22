Народна депутатку від фракції «Голос» Олександра Устінова розбила голову у Верховній Раді – на неї впав дверний засув. Їй надали медичну допомогу.

Інцидент трапився 22 жовтня. Про це написала сама Устінова у Facebook, яка й оприлюднила фото розбитої голови.

Згодом депутатка від «Голосу» Ольга Стефанишина уточнила, що на нардепку впав дверний засув. Вона додала, що їй надали медичну допомогу, тому наразі «все під контролем».

«Ранок починається не з кави. А з швидкої допомоги. Олександрі Устіновій на голову в Верховній Раді впав двірний засов. Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі», – написала Стефанишина у Facebook.

Оновлено. Устінова пізніше показала фото засуву із вхідних дверей до Верховної Ради, який відірвався та впав їй на голову.

«Розсік так, що було багато крові, піднявся тиск, тому довелося надавати допомогу. Вже все, чесно кажучи дуже повезло, бо якби цей засув на фото (важить десь 1,5 кг летів зверху) впав не пласкою поверхнею, а гострою все було б набагато гірше. Тепер МРТ завтра, крапельниця і все окі! Розсічення то нестрашно», – написала вона.