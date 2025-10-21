Колісник пройшла у Раду в 2019 році за партійним списком

Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень народної депутатки від партії «Слуга народу» Анни Колісник. Про це повідомили народний депутат Ярослав Железняк та рух «Чесно» у вівторок, 21 жовтня.

Відомо, що Колісник сама написала заяву про відмову від мандата ще в травні. За позбавлення її мандата проголосували 262 народні депутати.

«Це депутатка-списочниця, не мажоритарниця, тому загальна кількість людей в Раді та “Слузі” не зміниться. Має зайти хтось з наступних по виборчому списку», – додав Железняк.

За даними руху «Чесно», Анна Колісник з березня 2025 року не з’являлася на жодному із засідань Верховної Ради.

Місце народної депутатки у Раді можуть зайняти колишній журналіст Дмитро Слинько чи скандальний власник заблокованого телеграм-каналу «Джокер» Роман Кравець.

Хто така Анна Колісник

Анна Колісник народилася 24 жовтня 1994 року в Сумській області. У 2019 році вона стала народною депутаткою від партії «Слуга народу» (94-й номер у списку). До приходу в політику працювала судовою експерткою в Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. У парламенті входила до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

У 2021 році Колісник потрапила в скандал через листування під час виступу у Раді тодішнього головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Журналісти зафіксували, що депутатка в приватній телефонній переписці написала, що «треба валити з цієї країни». Згодом вона пояснила, що йшлося про планування відпустки на травневі свята.

Того ж року НАЗК виявило в її декларації за 2020 рік недостовірні дані на понад 4,4 млн грн. Зокрема, Колісник не вказала у декларації дві квартири в Києві, частку в нежитловому приміщенні у Харкові та автомобіль. У 2022 році їй висунули підозру в недостовірному декларуванні. Справу передали до суду, але у 2023 році Вищий антикорупційний суд закрив провадження, наклавши на Колісник штраф за неявку на судове засідання.