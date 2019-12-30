Народжений у сорочці

Лікарі трьох відділень львівської міської дитячої лікарні понад місяць боролися за життя і здоров'я підлітка з Перемишлянщини

На це Різдво 14-річний Станіслав з с. Під’ярків Перемишлянського району колядувати не піде, не братиме участі й у вертепі. Він поволі повертатиметься до повноцінного життя, вчитиметься ходити без спеціальної опори. Але те, що хлопець перед новим роком пішов додому своїми ногами, вважають справжнім дивом, якому допомогли здійснитися лікарі Львівської міської дитячої лікарні.

Медики трьох відділень – реанімаційного, хірургічного і нейрохірургічного понад місяць боролися спершу за життя хлопчика, згодом за можливість жити повноцінно, не бути прикутим до ліжка.

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У середині листопада дідусь Станіслава вирішив обрізати гілки тополі, яка аж занадто розрослася, а внук з радістю зголосився йому допомогти.

«Дідусь обрізав гілки, а я тримав драбину. І несподівано одна доволі велика гілка впала на мене, вдарила у правий бік. Ця гілка збила і мене, і дідуся. Він переніс дві операції, я – три», – згадує Станіслав.

Гілка тополі розтрощила хлопцеві хребець і травмувала внутрішні органи

Після цього удару самостійно підвестися хлопець уже не зміг, ноги не слухалися. «Швидка» привезла Станіслава до Львівської міської дитячої лікарні. Оскільки він не міг рухати ногами, не працювали і органи черевної порожнини, була підозра на важку травму хребта. Йому відразу зробили комп’ютерну томографію (КТ). Результати обстеження приголомшили не лише батьків, а й лікарів.

У хлопця діагностували «закритий багатоуламковий вибуховий перелом III поперекового хребця з частковим стенозом (звуженням) каналу хребця, парез (неповний параліч) нижніх кінцівок, тазових органів, заритий перелом ребра зліва і справа, забій обох легень, розрив діафрагми, правобічний і лівобічний гемопневмоторакс (кров у плевральній порожнині), контузію внутрішніх органів».

Перелом хребця і його дужок свідчили про те, що пацієнта треба терміново оперувати, бо якщо згаяти час, він може втратити здатність ходити. Утім, нейрохірурги не могли терміново провести цю операцію, бо у хлопця були травмовані легені, вони б не витримали глибокого наркозу, тривалу штучну вентиляцію легень. Окрім того, у нього була розірвана діафрагма і поки не в порядку органи черевної порожнини, операція на хребті є дуже ризикована.

«15 листопада, буквально за півгодини після КТ хлопець був в операційній. Дитячі хірурги Юрій Колівошко, Віктор Топільницький, лікар-інтерн Уляна Костик, анестезіолог Андрій Фуртака рятували легені хлопчика. Вони зробили дренування правої і лівої плевральної порожнини, щоб кров і рідина витекли і легені могли розправитися», – каже нейрохірург Ігор Гоменюк.

Утім, після цього оперативного втручання стан хлопчика не поліпшувався. Причина – розірвана діафрагма, але стан хлопчика не дозволяв терміново провести оперативне втручання, аби її зшити.

Лікарі почекали, поки стан Станіслава стабілізується і 19 листопада провели другу операцію. Під час оперативного втручання з’ясувалося, що розрив діафрагми становив 6 см. Це надто великий розрив. Для її вшивання потрібна була спеціальна поліуретанова сітка, яку лікарня через недостатнє фінансування не закуповує, а для родини дитини такі фінансові витрати були непосильні.

Станіслав продемонстрував ZAXID.NET, що він може самостійно ходити по палаті

До порятунку хлопчика підключилися земляки

На щастя, до порятунку хлопчика підключилися депутати. Депутат обласної ради від Перемишлянського району звернувся до районної ради з проханням допомогти земляку. Райрада з резервного фонду виділила гроші для допомоги Станіславові. До збору коштів підключилися і місцеві мешканці, і хлопчику купили необхідний для операції матеріал.

Права нога і органи черевної порожнини і далі не працювали, ліва нога ледь-ледь подавала ознаки рухомості і це дуже непокоїло нейрохірургів. Затягування операції на хребті могло призвести до незворотних змін. Тож як тільки легені хлопця дозволили провести операцію, його взяли в операційну.

До складу операційної бригади увійшли нейрохірурги дитячої лікарні Тарас Микитин, Ігор Гоменюк і нейрохірург лікарні швидкої медичної допомоги Олег Савка. Операція тривала чотири години. Вони видалили уламки розтрощеного хребця і укріпили хребет спеціально закупленими високотехнологічними металевими імплантами, які утримують хребет у правильному положенні. Їх також придбали за кошти районної ради і пожертв небайдужих людей.

Якою ж радістю і для Станіслава, його рідних і лікарів був момент, коли наступного дня після операції хлопчик ворухнув правою ногою.

«Хлопець дуже швидко відновлюється»

ZAXID.NET зустрівся з Станіславом 27 грудня, у день виписки з лікарні, в якій він провів 35 днів. Хлопець неймовірно радий, що може самостійно ходити. Він навіть спеціально пройшовся палатою. Правда, він ще ходить зі спеціальною опорою, але каже, що на різдв'яні свята вже буде ходити без неї.

«Хлопець дуже швидко відновлюється. Бувають випадки, коли діти зі схожими травмами проводять в лікарні до 120 днів, а він після таких важких травм показав хороші результати всього за 35 днів. Після свят на нього чекає ще реабілітація. Утім, два-три роки Станіслав мусить бути дуже обережний: не кататися на велосипеді, не грати футбол, інші рухові ігри, під час яких можливе травмування внутрішніх органів. Треба дати їм час остаточно зажити, зміцніти», – каже Ігор Гоменюк.

Новий рік, Різдво хлопець зустрічатиме вдома, у колі рідних. Колядувати цього року не піде, але сподівається, що друзі прийдуть до нього і вони разом колядуватимуть удома. Утім, попереду у Станіслава буде ще не одна коляда.