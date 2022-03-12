Секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що НАТО буде захищати свої вантажі зі зброєю в Україні від можливих атак російських загарбників. Про це Данілов заявив в ефірі національного телемарафону.

«Керівник НАТО, пан Столтенберґ зробив заяву: якщо хоч один снаряд, хоч одна куля потрапить у конвой, який вони сьогодні доставляють (до України – ред.) – вони будуть вважати це порушенням п’ятої статті Північноатлантичного договору, яка є на сьогоднішній день в країнах НАТО. Подивимося, якщо це станеться, як вони будуть на це реагувати», – заявив Данілов.

Секретар РНБО вважає, що Україна стримує подальший наступ російських військ на Північноатлантичний альянс, тому західним партнерам України потрібно не припиняти постачання сучасної та ефективної зброї.

Секретар РНБО розкритикував країни-члени НАТО, які побоюються чинити опір російському агресору і сказав, що Росія планує здійснювати подальші збройні напади на країни Східної Європи.

За його словами, наступним об’єктом російського вторгнення, після України, може стати Литва.

Нагадаємо, що 12 березня Росія заявила, що може «знищувати конвої іноземної зброї для України». В НАТО ж заявили, що розцінюватимуть такий крок, як напад на Альянс.