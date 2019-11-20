Нацбанк ввів в обіг монети присвячені яворівським іграшкам

Із середи, 20 листопада, Національний банк України вводить в обіг набір сувенірних монет «Яворівська забавка» із зображенням дерев’яних іграшок.

Як йдеться на офіційному сайті НБУ, у набір «Яворівська забавка» входять три срібні монети номіналом 2 грн із зображенням коника, пташки та гультяїв. Монети присвячені однойменним дерев'яним іграшкам, які виготовлялись у Яворові на Львівщині. На монетах зображені іграшки, які розписані традиційним яворівським розписом «вербівкою».

Набір монет випускають тиражем 15 тис. штук. Роздрібна ціна монети становить 429 грн. Над виглядом монет працювали художниця Любов Андрощук та скульптори Анатолій Дем’яненко і Віталій Андріянов.

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«Осередком виготовлення колоритних забавок із дерева, покликаних забавляти, бавити, заспокоювати, є місто Яворів Львівської області з прилеглими селами. Згадки про перші забавки датуються ХVІІ ст., відомими вони стали з ХVІІІ ст., а як окремий вид художньої обробки дерева наприкінці ХІХ ст. Більшість іграшок (деркачі, пташки, гультяї, візочки, тарахкальця, коники) може рухатися та видавати звук, а прикрашають їх традиційним яворівським розписом у червоному, зеленому, жовтому та білому кольорах», - йдеться у повідомленні Нацбанку.