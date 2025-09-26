Бійці 13 бригади «Хартія» Національної гвардії України за допомогою наземного роботизованого комплексу евакуювали з передової кота, якого знайшли біля своєї позиції навесні 2025 року. Тварині дали прізвисько Прапор, кілька місяців кіт жив разом з бійцями на фронті. Згодом військові вирішили евакуювати кота у більш безпечне місце. Для цього нацгвардійці використали наземний роботизований комплекс. Спочатку екіпаж НРК виконав основну місію, а на зворотному шляху забрав кота, якого перед тим військові посадили до спеціальної переноски. Нацгвардієць з позивним «Жук» розповів, що Прапор вже облаштувався на новому місці.

Відео: Бригада «Хартія».