Ефективність препарату Moderna для дорослих складає 94,1%

Європейський регулятор з лікарських засобів не підтвердив інформацію про один з побічних ефектів вакцини Moderna. Про це повідомляє агенція Reuters.

У відомстві дослідили ймовірність появи синдрому капілярного витоку після щеплення ін'єкцією Moderna. У підсумку агенція заявила, що поки недостатньо доказів можливого зв'язку між рідкісними випадками мультисистемного запального синдрому з вакцинами мРНК, включаючи щеплення Moderna.

Агентство ще у липні заявило про можливий зв'язок між запаленням і застосуванням вакцин Pfizer та Moderna. Тоді регулятор зазначив, що такі випадки здебільшого виникали протягом 14 днів після вакцинації, частіше після другої дози в молодих чоловіків.

Водночас, регулятор рекомендував додати рідкісний тип запалення хребта як побічний ефект вакцини Johnson & Johnson, з відміткою про вкрай низьку ймовірність такого побічного ефекту.

Препарат американської компанії Moderna став другим у світі, який після завершення трьох етапів клінічних досліджень показав високу ефективність у запобіганні зараженню коронавірусом. Moderna повідомила, що ефективність її препарату для дорослих – 94,1%. Зокрема вона гарантує захист від важкого перебігу Covid-19. Пізніше у компанії зазначили, що через пів року після введення другої дози препарату вакцина ефективна на 90%.

Чи не найбільша перевага вакцини Moderna над препаратом від Pfizer та BioNTech у тому, що вона не потребує зберігання за наднизьких температур (мінус 70 градусів за Цельсієм). Вакцина Moderna не псується за стандартних температур холодильника – 2-8°C.