Найбільша лікарня Ізраїлю «Шиба» в Тель-Хашомері розпочне дослідження, щоб визначити можливі переваги отримання четвертої дози вакцини проти коронавірусу американської фармацевтичної компанії Pfizer. Про це пише The Jerusalem Post.

Медцентр проводитиме дослідження під керівництвом директора відділу епідеміології інфекційних захворювань Гілі Регев-Йохай. Дослідження допоможе з’ясувати, чи підвищує додаткове щеплення рівень антитіл у людини.

Видання вказує, що добровольцями, ймовірно, стануть працівники лікарні, які вже беруть участь в іншому дослідженні. Їх тестуватимуть по кілька разів до і після введення четвертої дози. Точна кількість учасників дослідження поки невідома.

Лікарня звернулася до Гельсінського комітету Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю з проханням провести випробування – все ще очікують на остаточне схвалення.

Ізраїль – країна, яка першою у світі запровадила третю дозу вакцини проти коронавірусу. Водночас, центри контролю та профілактики захворювань США оновили свої рекомендації наприкінці жовтня. Там ідеться про те, що люди з помірним або серйозним імунодефіцитом, які отримали три щеплення як основну дозу, можуть мати ще й бустерну.