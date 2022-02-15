Дослідники з Університету штату Айова (США) з’ясували, що 90 хвилин заняття легкими або помірними фізичними вправами відразу після вакцинації проти Covid-19 можуть забезпечити додаткову імунну відповідь організму, повідомляється на сайті університету, пише у вівторок, 15 лютого, «Укрінформ».

Під час експерименту ті учасники, які їздили на велосипеді або займалися швидкою ходьбою протягом півтори години після щеплення, виробляли більше антитіл протягом наступних чотирьох тижнів у порівнянні з учасниками, які продовжували займатися рутинними справами після вакцинації.

На думку науковців, результати дослідження можуть бути корисні людям з різними рівнями фізичної підготовки. Майже половина учасників експерименту мали надмірну вагу або ожиріння. Протягом 90 хвилин вправ вони зосереджувалися на тому, щоб тримати темп, який підтримував би частоту серцевих скорочень близько 120−140 ударів за хвилину, а не на дистанції.

Дослідники також виявили, що вдвічі коротше тренування не сприяло підвищенню рівня антитіл.

Автори дослідження вважають, що причин того, чому тривалі вправи легкої та помірної інтенсивності можуть покращити імунну відповідь організму, може бути кілька. По-перше, заняття спортом збільшують приплив крові та лімфи, що сприяє циркуляції імунних клітин. Коли ці клітини рухаються по тілу, вони з більшою ймовірністю виявлять щось чужорідне.

По-друге, дані експерименту з мишами також засвідчили, що тип білка, який утворюється під час тренування, допомагає генерувати специфічні для вірусу антитіла та Т-клітини. Але для остаточної відповіді потрібно провести додаткові дослідження.