Осінь – це час, коли чимало садівників вважають за необхідне одразу братися за обрізку, перекопування, підживлення чи прибирання листя. Проте багато з цих речей не варто робити. ProstoWay розповідає, які саме.

Що дійсно можна не робити в саду?

Восени більшість садівників починають збирати листя та спалювати його. Проте це даремна справа, бо таким чином знищується органіка, та і спалювання листя заборонено законом. Листя краще компостувати, щоб було більше користі. Також ви можете покрити листям поверхні грядок, щоб уникнути ерозії. Проте важливо, щоб воно було здоровим.

Також восени потрібно зменшити інтенсивність викошування трави. Температура знижується та холодна погода сприяє промерзанню верхнього шару ґрунту, і разом з тим пошкодженню кореневої системи рослин. Тому трава таки потрібна, щоб зменшити інші рослини негативний вплив.

Садівники часто в осінній період займаються перекопуванням ґрунту. Проте цим займатися не потрібно, адже глибоке перекопування восени руйнує структуру ґрунту, зменшує популяцію дощових хробаків та знищує мікробіом. Тому достатнього всього лиш розпушити ґрунт.

Восени також слід суттєво зменшити поливи. Певні рослини потрібно поливати лише за умови теплої та тривалої погоди без дощів. В інших випадках поливати перед холодами та морозами не треба, адже це тільки зробить рослинам стрес.

Окрім цього восени можна не білити дерева, тому не робіть зайву роботу. А цей період ще не буде морозів, а от найбільш ризикований період – березень та лютий. В такі періоди потрібно білити дерева.