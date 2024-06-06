Ділянку площею 10 га оформили як сільськогосподарські

Неподалік Тернополя в державну власність повернули 10 га заказника «Серетський». Тернопільська громада незаконно отримала землі природно-заповідного фонду в комунальну власність. Ділянку площею 10 га оформили як сільськогосподарські землі. Вартість її становила понад 300 млн грн.

Західний апеляційний господарський суд 5 червня відхилив апеляційну скаргу Тернопільської міської ради щодо скасування рішення суду першої інстанції про повернення державі земельної ділянки площею 10 га в гідрологічному заказнику «Серетський».

В 2022 році тернопільські правоохоронці відкрили два провадження стосовного того, що Тернопільська міська рада незаконно отримала дві земельні ділянки заказника «Серетський» в комунальну власність. Йдеться про землі площею 7 та 10 га. Ділянки були оформлені як сільськогосподарської землі.

«З державної власності незаконно вибули землі заказника «Серетський». Вони були передані до комунальної власності Тернопільської міської ради як землі сільськогосподарського призначення. Проте, оскільки вони є землями природно-заповідного фонду, то мають належати державі, відтак прокурори звернулись з позовом до суду», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в четвер, 6 червня.

У 2023 році прокурори Тернопільської окружної прокуратури оскаржили передачу землі у власність Тернопільської громади, а суд повернув державі одну земельну ділянку площею 7 га. Її вартість становила 199 млн грн.

В січні 2024 року Господарський суд Тернопільщини виніс рішення стосовно другої ділянки заказника площею 10 га. Вартість землі становить понад 300 млн грн. Тернопільська міська рада не погодилася з таким рішенням і оскаржила його до Західного апеляційного господарського суду. Однак суддя апеляційної інстанції відхилив скаргу та залишив у силі рішення Господарського суду Тернопільщини. Рішення суду вступило в законну силу.

Додамо, заказник «Серетський» – це унікальна гідрологічна природоохоронна територія. Розташований він на території Тернопільського району в межах заболоченої заплави ріки Серету від с. Плотича до с. Кобзарівка та заплави ріки Лопушанки від с. Городище до с. Носівці Тернопільського району. Площа – 1 192 га.

Заказник є місцем гніздування багатьох видів рідкісних птахів: кулики, мартини, пірникози, качки, очеретянки, жайворонки, сови, боривітра, луні очеретяні, лебеді-шипуни. Під час сезонних міграцій трапляються лебідь-кликун, коровайка, а також косар. Серетецькі болота – важливі місця нересту, нагулу та зимівлі місцевих видів риб із невеликими популяціями – вугра річкового, рибця, яльця, в'язя, голованя, умбри, сома, а також карася, коропа, окуня, плітки та інших.