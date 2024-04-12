Російські сухопутні війська користуються своєю здатністю завдавати повітряні удари по українських передових позиціях для повільного, але впевненого здобуття перемог. Про це 12 квітня повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

ISW оцінює, що розкидане та непослідовне прикриття протиповітряної оборони вздовж фронту сприяє тому, що Росія посилила удари керованими та некерованими плануючими бомбами.

Зазначається, що авіабомби російські війська використали для тактичного ефекту під час захоплення Авдіївки в середині лютого.

На думку військових аналітиків, схоже, російські сили знову використовують цю тактику під час наступальних операцій під Часовим Яром.

Російські удари змусили Україну приймати складні рішення між забезпеченням протиповітряної оборони великих населених пунктів в тилу і активних районів на передовій, і Росія, схоже, використовує послаблену парасольку української протиповітряної оборони, намагаючись зруйнувати українську енергетичну мережу і обмежити оборонно-промисловий потенціал України.