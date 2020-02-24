Внаслідок ДТП пошкоджено парапети на тротуарі

Ввечері 24 лютого у Львові трапилася ДТП між трьома автомобілями на вул. Личаківській, 17. Нетверезий водій протаранив дві автівки, що їхали попереду, зніс парапет. У нього поліція виявила ознаки сп'яніння. Через аварію рух трамваїв було заблоковано на кілька годин.

За інформацією ЛКП «Львівелектротранс», три автомобілі зіткнулися близько 18:00 на перетині вул. Личаківської та Короленка. Через це приблизно на 2 години було призупинено рух трамваїв до центру та у зворотному напрямку. Рух автотранспорту також був ускладнений.

У прес-службі патрульної поліції Львова ZAXID.NET розповіли, що водій Kia Soul здійснив зіткнення із Mercedes Benz та BMW 318. Під час оформлення документів патрульні запідозрили у водія Kia алкогольне сп'яніння, однак від перевірки він відмовився.

«Рухаючись по вулиці Личаківській в сторону центру, біля будинку №17 Kia Soul здійснив зіткнення з Mercedes Benz, який рухався в попутному напрямку. Після цього Kia продовжив рух та здійснив зіткнення в задню частину автомобіля BMW, який також рухався в попутному напрямку та намагався повернути на вулицю Смольського. По інерції автомобіль BMW розвернуло на 180° та кинуло в будинок №15, а автомобіль Kia розвернуло та кинуло в пішохідну металеву огорожу», — розповіли ZAXID.NET про обставини ДТП у патрульній поліції.

фото Гарячої лінії міста Львова та ZAXID.NET

На 45-річного водія Kia Soul склали протоколи за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, та за керування в стані алкогольного сп'яніння, а також постанову за відсутність відповідних документів. В ДТП ніхто з людей не постраждав.