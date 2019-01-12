Невідомий завдав смертельне поранення в шию мешканцю Червонограда
Тіло чоловіка виявили на тротуарі
Суспільство — Катерина Родак, 12 січня13000
Убивство сталося на вул. Купчицького,10
У суботу, 12 січня, на вул. Купчинського,10 у Червонограді невідомий з ножем напав на місцевого жителя. Внаслідок отриманої травми чоловік загинув до приїзду медиків. Про це ZAXID.NET повідомила речниця Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.
Інформація про те, що на тротуарі на вул. Купчицького виявили тіло місцевого жителя, надійшла у поліцію о 16:20. На шиї загиблого виявили ножове поранення.
Наразі правоохоронці оперативно розшукують нападника і уже відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).
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