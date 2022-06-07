Чутки про українське громадянство Алєксандра Нєвзорова спровокували скандал

Колишній депутат Держдуми Росії та журналіст Алєксандр Нєвзоров станом на 6 червня ще не отримав громадянства України. Про це в ефірі 24 каналу розповів Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

«Він тільки звернувся за громадянством, і це є дуже поважна річ, вони мають поважати наші закони і нашу Конституцію», – сказав він.

За словами секретаря РНБО, кожному, хто захоче здобути українське громадянство, необхідно буде пройти відповідну процедуру, передбачену Конституцією та законами України.

Нагадаємо, що 3 червня у російських телеграм-каналах з'явилася інформація, що Нєвзоров із дружиною хочуть отримати громадянство України, а радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав указ про надання українського громадянства Нєвзорову та його дружині.

Сам російський журналіст заявив, що стає «на бік жертви», і подякував людям України, що дозволили йому «зайняти серед них місце».

Коментуючи інформацію про громадянство Нєвзорова президент Володимир Зеленський заявив, що російський журналіст хотів позбутися громадянства РФ, бо підтримує Україну. Президент висловив думку, треба «хитати Росію» у будь-який спосіб, і що люди, які виступають за Україну, – це теж зброя.

У березні 2022 року в Росії проти Нєвзорова порушили кримінальну справу за «дискредитацію» збройних сил Росії. Його також оголосили в розшук.

У 1993-2007 рр. Невзоров був депутатом Державної думи Росії. У 2012 році на президентських виборах в Росії був довіреною особою та агітував за Владіміра Путіна.

Сам Нєвзоров відомий своїми резонансними висловлюваннями на адресу російської влади та Російської православної церкви на чолі з патріархом Кірілом (Гундяєвим). Він рішуче засудив початок широкомасштабної війни проти України та покинув Росію. Наразі він перебуває в Ізраїлі.

В Росії Нєвзорова оголошено в розшук. Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти журналіста. За версією слідства, він поширював неправдиву інформацію про дії збройних сил РФ тим, що виступав проти війни в Україні. Крім того, СК РФ вимагає заочного арешту Нєвзорова.