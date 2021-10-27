У селі Копачівка неподалік Луцька під час дорожнього конфлікту 40-річний іноземець погрожував пістолетом жителю Волині. Інцидент стався вночі у вівторок, 26 жовтня. Іноземця поліція затримала, крім зброї у нього знайшли пакет з порошкоподібною речовиною. Слідчі відкрили одразу три кримінальні провадження за статтями про хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та погрозу вбивством.

Як повідомили в прес-службі поліції Волині, інцидент стався у вівторок, 26 жовтня, близько 03:00 поблизу села Копачівка Луцького району. Там сталось ДТП за участю легкових автомобілів, внаслідок якого ніхто не постраждав. Втім, пізніше між водіями розпочався конфлікт.

«Під час з’ясування обставин ДТП між водіями та їхніми «групами підтримки» виникла суперечка. Під час конфлікту 40-річний іноземець погрожував опоненту зброєю. Патрульні поліцейські, які оформляли дорожньо-транспортну пригоду, викликали на місце роту ТОР та слідчо-оперативну групу», – йдеться у повідомленні поліції.

Громадянином якої країни є затриманий, у поліції наразі не повідомляють. Правоохоронці знайшли у іноземця заборонені речовини, зокрема, пакет з порошкоподібною речовиною, яка, найімовірніше, є психотропною. Також у нього вилучили зброю та набої. За висновком експерта, пістолет належить до короткоствольної вогнепальної зброї і з пістолетом системи Марголіна, калібру 5,6 мм. Це малокаліберний пістолет для спортивної стрільби. Раніше в Україні він був нагородною зброєю.

Незабаром затриманому оберуть запобіжний захід. Слідчі відкрили кримінальне провадження одразу за трьома статтями: ч.1 ст. 129 ККУ (погроза вбивством), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), ч.4 ст. 296 (хуліганство).