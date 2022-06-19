Канцлера ФРН Олафа Шольца неодноразово критикували через низький рівень військової допомоги Україні

Від 24 лютого Німеччина надала Україні військову допомогу в розмірі 192 млн євро. Це лише 35% від обіцяної загальної суми, повідомляє німецьке видання Bild.

За даними моніторингу Ukraine Support Tracker, Німеччина обіцяла нашій державі до 7 червня Україні надати військову допомогу у розмірі 542 млн євро.

З-поміж країн, які постачають озброєння для українських захисників, ФРН перебуває на 8 місці. Найбільше зброї обіцяли США (розмір допомоги – 4,14 млрд євро). Наразі вони передали озброєння на 1,97 млрд євро. Це 48% від обіцяного.

Країни, які поставили 100% обіцяної зброї – Норвегія, Франція, Латвія, Італія, Бельгія, Люксембург, Фінляндія, Хорватія, Болгарія, Австрія, Румунія та Польща. При цьому загальний обсяг постачання перелічених країн є нижчим, ніж у Німеччині.

Фахівці наголошують, що останнім часом кількість обіцяної ФРН зброї підвищилася. Цим пояснюється різниця між обіцянками та поставками.

Нагадаємо, під час візиту до Києва канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про надання Україні систем протиповітряної оборони IRIS, а також постачання ракетних установок залпового вогню.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина збирається поставити Україні три реактивні системи залпового вогню Mars II замість чотирьох, про які йшлося раніше.