Загалом Україна отримає 50 надводних дронів Sonobot 5

Україна отримала від Німеччини надводні безпілотники Sonobot 5, які допомагають обстежувати водойми і виявляти боєприпаси та інші небезпечні предмети на дні. Про це 28 жовтня повідомив німецький проtкт deaidua.org, який моніторить допомогу від ФРН.

Sonobot 5 виробництва німецької компанії EvoLogics GmbH, є невеликою надводною платформою, яка є гнучко адаптованою до потреб гідрографічної зйомки у внутрішніх водах. Sonobot 5 в основному застосовують для тривимірного картографування. Апарат можна використовувати під час пошукових операцій для виявлення об’єктів, що становлять загрозу безпеці людей та інфраструктурі.

Надводний безпілотник Sonobot 5 може оснащуватися різними типами ехолотів та гідролокатором бокового огляду (у різних конфігураціях за бажанням замовника). Також дрон має відеокамеру для підтримки навігації та здійснення фото і відеофіксації. Дрон може виконувати автономні місії за заздалегідь затвердженим маршрутом. Також ним може керувати оператор у радіокерованому режимі. Дані обстеження виводяться у реальному режимі часу.

За даними оглядачів проекту, п’ять надводних дронів Sonobot 5 надійшли в Україну 27 жовтня. Загалом оголошена у вересні цьогоріч кількість запланованих до постачання надводних безпілотників становить 50 штук.