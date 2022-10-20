Одна штаб-квартира тренувальної місії ЄС для ЗСУ буде в Німеччині, ще одна — в Польщі

Німеччина планує підготувати повноцінну бригаду ЗСУ чисельністю до 5 тисяч бійців до весни. Тренування відбуватимуться у рамках місії Євросоюзу з підготовки українських військовослужбовців. Про це під час виступу в Бундестазі оголосив німецький канцлер Олаф Шольц.

«Німеччина хоче до весни підготувати повноцінну українську бригаду чисельністю до 5 тисяч осіб», — заявив голова німецького уряду.

Таким чином Німеччина підкреслює свою готовність брати участь у довгостроковому розвитку сильних Збройних сил України.

За словами Шольца, одна із двох штаб-квартир тренувальної місії Європейського Союзу для українських військових працюватиме у Німеччині. Ще одна буде розміщена у сусідній Польщі. Окрім того, навчання для 2000 українських військових проведе Франція. Загалом у межах нової тренувальної місії на території різних країн ЄС мають підготувати до 15 тисяч українських військових. Заплановано, що 12 тисяч українських бійців Сил оборони пройдуть загальну підготовку, а близько 2800 – спеціальне навчання.

Нагадаємо, на початку тижня Євросоюз затвердив створення тренувальної військової місії для України. Рішення ухвалили на засіданні Ради міністрів ЄС із закордонних справ 17 жовтня. Навчальну місію Євросоюзу для ЗСУ не підтримала лише Угорщина, щоправда, ця позиція не перешкодила ухвалити рішення. Місія має розпочати свою роботу вже у середині листопада.