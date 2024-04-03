Міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції заявили, що європейські країни-члени НАТО мають взяти на себе більшу відповідальність за оборону континенту і запропонували три кроки для посилення оборони. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на статтю Анналени Бербок, Радослава Сікорського та Стефана Сежурне у виданні Politico.

Усі вони визнають, що США давно несуть більший тягар в колективній обороні. за їх словами, європейські союзники «повинні взяти на себе свою справедливу частку колективного тягаря НАТО і продемонструвати готовність взяти на себе більшу відповідальність за оборону Європи».

«Міцний трансатлантичний зв'язок залишається основою нашої безпеки, і ми, європейці, повинні усунути деякі з найбільш нагальних недоліків, які стали до болю очевидними протягом останніх місяців і років: прогалини в можливостях, готовності наших збройних сил, виробничих потужностях, логістиці, стандартизації і оперативній сумісності», – зазначили міністри.

Урядовці вважають, що європейська оборона має бути сильнішою і більш дієздатною. Для цього, на їхню думку, європейські члени Альянсу повинні зробити наступні кроки: виділяти мінімум 2% ВВП на оборону, використовувати весь промисловий потенціал континенту для модернізації військових сил і засобів, нарощування виробництва і отримання економії від масштабу, інвестувати в технології майбутнього, щоб зберегти технологічну перевагу і ліквідувати прогалини в силах і засобах.

«Через два роки своєї агресивної війни Путін будує свою стратегію на прорахунках, що він може виснажити Україну і пережити нашу підтримку. Він також прагне перевірити нашу єдність і рішучість як союзників.Таким чином, наша відповідь має ґрунтуватися на силі, єдності і співпраці. Ми повинні зробити так, щоб його агресія не виправдала себе – ані зараз, ані в майбутньому», – наголосили міністри.

Нагадаємо, 22 березня НАТО заявило про готовність до можливого конфлікту з Росією. Голова військового комітету НАТО зазначив, що в Альянсі зрозуміли зміну безпекової ситуації ще у 2014 році, після російської окупації Криму. З 2019 року країни Альянсу почали повертатися до колективної безпеки, змінили оборонну стратегію, операційне планування, реформували сили, необхідні для виконання всіх цих завдань.