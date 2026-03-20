Німеччина спростила експорт озброєння для України і країн Перської затоки
Ідеться, зокрема, про засоби протиповітряної оборони
До теми
Федеральний уряд Німеччини спростив процедуру експорту певних видів обладнання протиповітряної та морської оборони до країн Перської затоки та України, що дозволить пришвидшити постачання. Про це в п’ятницю, 20 березня, повідомила газета Handelsblatt з посиланням на міністерку економіки країни Катеріну Райхе.
За її словами, нова генеральна експортна ліцензія (AGG), ухвалена урядом, діятиме протягом шести місяців і забезпечить оперативні поставки озброєння до Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Кувейту, Бахрейну, Оману, а також України.
«Невибіркові атаки Ірану на країни Перської затоки призвели до того, що там терміново потрібне озброєння, насамперед для протиповітряної оборони. Водночас потреба України у військовій підтримці, зокрема у сфері протиповітряної оборони, залишається нагальною», – пояснила Райхе.
Згідно з новими правилами, експортери зможуть здійснювати постачання озброєння без попереднього подання окремого клопотання до Федерального відомства з питань економіки та експортного контролю (BAFA).
Ліцензія поширюється на обладнання для ППО та морської оборони, включно із засобами розмінування. Вона діятиме до 15 вересня 2026 року та передбачає для компаній обов’язкову реєстрацію і щомісячну звітність.
Раніше повідомлялось, що Німеччина домовилася про передачу Україні 30 додаткових ракет PAC-3, які застосовуються системами ППО Patriot. Разом із запасами, виділеними з арсеналів Бундесверу, Україна найближчим часом отримає близько 35 ракет-перехоплювачів.