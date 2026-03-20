Нові правила експорту німецького озброєння діятимуть до вересня 2026 року

Федеральний уряд Німеччини спростив процедуру експорту певних видів обладнання протиповітряної та морської оборони до країн Перської затоки та України, що дозволить пришвидшити постачання. Про це в п’ятницю, 20 березня, повідомила газета Handelsblatt з посиланням на міністерку економіки країни Катеріну Райхе.

За її словами, нова генеральна експортна ліцензія (AGG), ухвалена урядом, діятиме протягом шести місяців і забезпечить оперативні поставки озброєння до Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Кувейту, Бахрейну, Оману, а також України.

«Невибіркові атаки Ірану на країни Перської затоки призвели до того, що там терміново потрібне озброєння, насамперед для протиповітряної оборони. Водночас потреба України у військовій підтримці, зокрема у сфері протиповітряної оборони, залишається нагальною», – пояснила Райхе.

Згідно з новими правилами, експортери зможуть здійснювати постачання озброєння без попереднього подання окремого клопотання до Федерального відомства з питань економіки та експортного контролю (BAFA).