Німеччина виділить 650 млн євро військової допомоги для України
Нове озброєння від Німеччини Україна отримає вже цього місяця
Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував нову військову допомогу Україні на суму 650 млн євро. Про це він повідомив в Х в понеділок, 2 грудня.
За словами німецького політика, заяву про постачання озброєння для України він зробить на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Відповідну допомогу доставлять вже в грудні 2024 року.
Шольц додав, що Німеччина залишиться «найсильнішим прихильником України в Європі». Згідно з інформацією німецького уряду, після російського вторгнення Україна отримала від Німеччини військової допомоги на суму близько 28 млрд євро.
Як повідомляє новинна служба Tagesschau, імовірно, німецько-українські переговори стосуватимуться ситуації на фронті, а також можливих дипломатичних ініціатив щодо припинення війни з боку майбутнього уряду США під керівництвом Дональда Трампа. Упродовж останніх місяців Олаф Шольц кілька разів говорив на цю тему із президентом Володимиром Зеленським і чинним та обраним президентами США – Джо Байденом і Дональдом Трампом. Окрім цього, 15 листопада Шольц вперше за два роки зателефонував президенту Росії Владіміру Путіну.
Зазначимо, 2 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц з візитом прибув до Києва. Востаннє Шольц приїздив до Києва у червні 2022 року разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.