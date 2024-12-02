Володимир Зеленський і Олаф Шольц під час зустрічі у Нью-Йорку, 20 вересня 2023 рік

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував нову військову допомогу Україні на суму 650 млн євро. Про це він повідомив в Х в понеділок, 2 грудня.



За словами німецького політика, заяву про постачання озброєння для України він зробить на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Відповідну допомогу доставлять вже в грудні 2024 року.

Шольц додав, що Німеччина залишиться «найсильнішим прихильником України в Європі». Згідно з інформацією німецького уряду, після російського вторгнення Україна отримала від Німеччини військової допомоги на суму близько 28 млрд євро.

Як повідомляє новинна служба Tagesschau, імовірно, німецько-українські переговори стосуватимуться ситуації на фронті, а також можливих дипломатичних ініціатив щодо припинення війни з боку майбутнього уряду США під керівництвом Дональда Трампа. Упродовж останніх місяців Олаф Шольц кілька разів говорив на цю тему із президентом Володимиром Зеленським і чинним та обраним президентами США – Джо Байденом і Дональдом Трампом. Окрім цього, 15 листопада Шольц вперше за два роки зателефонував президенту Росії Владіміру Путіну.

Зазначимо, 2 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц з візитом прибув до Києва. Востаннє Шольц приїздив до Києва у червні 2022 року разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.