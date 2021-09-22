Найстаріша німецька фабрика плюшевих ведмедів Hermann-Coburg з нагоди кінця каденції канцлерки Ангели Меркель випустила 40-сантиметрову іграшку, що нагадує відому політикиню: ведмедик має світле волосся, намисто, одягнений у червоний піджак та чорні штани, а його лапи складені характерним для канцлерки «ромбом». Фабрика випустила 500 таких ведмедів вартістю 189 євро за одного – їх одразу ж розкупили. Ангела Меркель була канцлеркою Німеччини 16 років – із 2005 року – і на виборах 26 вересня свою кандидатуру більше не висувала.

Фото фабрики Hermann