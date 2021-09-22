Німецька фабрика іграшок зробила ведмедика у вигляді Ангели Меркель
Виробник іграшок випустив 500 плюшевих ведмедиків, що одразу розкупили
Світ — Олександра Бодняк, 0 0
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Найстаріша німецька фабрика плюшевих ведмедів Hermann-Coburg з нагоди кінця каденції канцлерки Ангели Меркель випустила 40-сантиметрову іграшку, що нагадує відому політикиню: ведмедик має світле волосся, намисто, одягнений у червоний піджак та чорні штани, а його лапи складені характерним для канцлерки «ромбом». Фабрика випустила 500 таких ведмедів вартістю 189 євро за одного – їх одразу ж розкупили. Ангела Меркель була канцлеркою Німеччини 16 років – із 2005 року – і на виборах 26 вересня свою кандидатуру більше не висувала.
Фото фабрики Hermann
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