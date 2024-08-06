У четвер, 6 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Ліквідовують наслідки ворожого прильоту. У ліцеї «Оріяна» відновлюють корпус, який найбільше зруйнувала російська ракета. Уламок ворожого снаряду влучив просто в серце. У центрі «Незламні» допомогли відновитись 46-річному захиснику. Ресоціалізація українських ветеранів. Майже 30 українських військових опанували дайвінг завдяки україно-хорватському проєкту. Новий керівник. Тарас Демко очолив музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької.

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