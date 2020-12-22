«Мистецтвознавці казали, що на витинанки в Україні немає моди».

Львівщина отримала бюджет на 2021 рік. Кошторис області депутати урізали на третину. Рейдер чи жертва? Депутат, якого звинувачують у захопленні квартири, де живе жінка із сином, розповів свою версію цієї історії. Плюс один громадський простір. Перед поліклінікою на Сихові оновили площу. Встановили вуличні меблі, освітлення, тепер там безбар’єрні переходи та навіть велодоріжка. Про головні події дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

+270

Станом на 22 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 26 092 (+270 за попередню добу).

Андрій Садовий одужав від коронавірусу

Міський голова сьогодні повернувся на роботу після двотижневого лікарняного.

Бюджет Львівщини на 2021 рік скоротили на третину

Скорочення бюджету пов'язане із завершенням децентралізації та передачею функцій ОТГ. Незважаючи на це, видатки на утримання чиновників обласної ради зростуть.

Львівська онлайн-гра в квест-кімнатах увійшла у топ-10 найкращих у світі

Інтерактивна гра Project Avatar посіла 9 місце рейтингу Top Escape Rooms Project.

33-річного директора львівського салону краси засудили за сутенерство

Директор львівського салону краси «Wolf Fox» Андрій Балабух разом з подружжям Катерина та Ярослав Залівські займалися сутенерством.

Родич вбитого у львівському СІЗО екс-міліціонера відсудив 200 тис. грн

Вбивцю засудили до 8,5 років тюрми, однак за «законом Савченко» він уже фактично відбув покарання.