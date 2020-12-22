Галицький районний суд визнав винним та ув’язнив на 8,5 років тюрми Мар’яна Гренюха, який вбив свого співкамерника у львівському СІЗО та імітував його самогубство. Однак за «законом Савченко» він уже фактично відбув покарання. Родич вбитого екс-міліціонера також відсудив 200 тис. грн моральної компенсації.

Як вказано у вироку суду, оприлюдненому у реєстрі 21 грудня, вбивство трапилось у серпні 2017 року у СІЗО на вул. Городоцькій. Мар’ян Гренюх конфліктував із своїм співкамерником Дмитром Журавльовим та під час одного з таких конфліктів вбив співкамерника. Гренюх побив та душив Журавльова, а потім імітував його самогубство.

Під час судового засідання Мар’ян Гренюх не визнав своєї провини, зазначивши, що дійсно мав конфлікт з Дмитром Журавльовим та кілька разів його вдарив, однак його начебто вбив інший співкамерник.

Цю справу розглядала колегія суддів у складі Олега Юрківа, Віталія Стрельбицького та Віталія Радченка. Дослідивши покази свідків, зокрема співкамерників Гренюха та Журавльова, вони дійшли висновку, що Мар’ян Гренюх є винним у вбивстві чоловіка.

Співкамерники розповіли, що Мар’ян Гренюх змусив їх стати біля стіни та обернутись спиною, коли він бив Дмитра Журавльова, а потім вони мили підлогу від крові. Після побиття Гренюх поклав тіло вбитого та ліжко та імітував начебто той повісився за допомогою шнурівки.

Як писав ZAXID.NET Дмитро Журавльов служив шифрувальником на Військово-морському флоті, працював зв’язківцем у пенітенціарній службі та УМВС у Львівській області. У 2009 році, коли він повертався з роботи у міліцейській формі, невідомий проламав йому голову молотком. Журавльов отримав інвалідність і покинув службу. Через два роки під час сварки з сусідом він вистрелив у нього з ґумового пістолета. Від отриманих пошкоджень чоловік помер, а Журавльова притягнули до кримінальної відповідальності.

Дослідивши матеріали справи, Мар’яна Гренюха ув’язнили на 8,5 років тюрми: 8 років за вбивство, а також до терміну додали 6 місяців, які він не відбув за попередній злочин – розбій. Суд також зобов’язав Мар’яна Гренюха виплатити 200 тис. грн моральної компенсації родичу вбитого.

Термін відбування покарання рахують з дня затримання (1 вересня 2017 року), один день переднього ув’язнення рахуватимуть як два дні позбавлення волі. За таким принципом у строк відбування покарання також зарахують ще 1 рік та 4 місяці, які Гренюх відбув у СІЗО очікуючи на свій вирок за розбій у 2016-2017 роках. Відтак своє покарання він уже фактично відбув.

Нагадаємо, що зміни до Кримінального кодексу, що передбачають зарахування одного дня попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі, внесла Верховна Рада у 2015 році. Авторкою законопроекту була вказана Надія Савченко, яку у цей час утримували в російській тюрмі