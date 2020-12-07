Мер Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус, а це означає можливе перенесення засідань міської ради на декілька тижнів. Обговоримо, як у новій раді будуть представлені села і містечка Львівської ОТГ. У Пустомитах на свою першу сесію зібралася рада новоствореного Львівського району. Дізнаємось, за що будуть відповідати депутати районних рад і чи є сенс у створенні таких представницьких органів місцевої влади.

У Брюховичах на території дитячого відпочинкового табору збудують житловий комплекс. Селищна рада ще до своєї ліквідації встигла змінити призначення землі і передати ділянки забудовникам. Про все це у програмі «Чорне і Біле» з Андрієм Дроздою.

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Станом на 7 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 22 022 (+164 за попередню добу).

Андрій Садовий захворів на коронавірус

Мер Львова працюватиме в онлайн-режимі.

На території дитячого табору у Брюховичах збудують житловий комплекс

На території колишнього табору «Енергетик» у Брюховичах збудують вісім багатоповерхівок. Ці землі були раніше були частиною Брюховицького лісництва, але селищна рада дозволила змінити призначення землі під будівництво.

У сільській школі на Львівщині вчителька побила шестикласника

У школі в селі Потелич у Жовківському районі вчителька кілька разів вдарила учня шостого класу, який грубо висловився у її сторону.

Головою Львівської районної ради обрали Андрія Сулима

Депутати провели перше засідання новоствореної Львівської районної ради, де обрали голову ради. Ним став 26-річний підприємець, кандидат від партії «ЄС» Андрій Сулим.

У грудні Львівська галерея мистецтв запрошує на три виставки

Для відвідувачів експонують роботи Юрія Сивирина, Володимира Буднікова та Володимира Семківа

У вівторок частина мешканців у двох районах Львова буде без води

Через ремонт вул. Степана Бандери без води будуть мешканці Франківського та Залізничного районів.