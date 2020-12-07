Головні новини Львова за 7 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Мер Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус, а це означає можливе перенесення засідань міської ради на декілька тижнів. Обговоримо, як у новій раді будуть представлені села і містечка Львівської ОТГ. У Пустомитах на свою першу сесію зібралася рада новоствореного Львівського району. Дізнаємось, за що будуть відповідати депутати районних рад і чи є сенс у створенні таких представницьких органів місцевої влади.
У Брюховичах на території дитячого відпочинкового табору збудують житловий комплекс. Селищна рада ще до своєї ліквідації встигла змінити призначення землі і передати ділянки забудовникам. Про все це у програмі «Чорне і Біле» з Андрієм Дроздою.
Станом на 7 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 22 022 (+164 за попередню добу).
Андрій Садовий захворів на коронавірус
Мер Львова працюватиме в онлайн-режимі.
На території дитячого табору у Брюховичах збудують житловий комплекс
На території колишнього табору «Енергетик» у Брюховичах збудують вісім багатоповерхівок. Ці землі були раніше були частиною Брюховицького лісництва, але селищна рада дозволила змінити призначення землі під будівництво.
У сільській школі на Львівщині вчителька побила шестикласника
У школі в селі Потелич у Жовківському районі вчителька кілька разів вдарила учня шостого класу, який грубо висловився у її сторону.
Головою Львівської районної ради обрали Андрія Сулима
Депутати провели перше засідання новоствореної Львівської районної ради, де обрали голову ради. Ним став 26-річний підприємець, кандидат від партії «ЄС» Андрій Сулим.
У грудні Львівська галерея мистецтв запрошує на три виставки
Для відвідувачів експонують роботи Юрія Сивирина, Володимира Буднікова та Володимира Семківа
У вівторок частина мешканців у двох районах Львова буде без води
Через ремонт вул. Степана Бандери без води будуть мешканці Франківського та Залізничного районів.